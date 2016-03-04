Бабаев: «Братья Березуцкие и Игнашевич - члены нашей семьи»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прояснил ситуацию с контрактами защитников Алексея Березуцкого, Василия Березуцкого и Сергея Игнашевича.

"Контракты Алексея и Василия завершаются летом 2017 года. Сергея – действительно скоро, после окончания этого сезона. Но никаких сложностей тут нет. Мы уже общались с Сергеем. Да и братьям мы не раз говорили: будем только рады, если здоровье позволит играть им хоть до 40 лет.

Тем более что для всех троих ЦСКА не пустой звук. Все они члены нашей семьи. У нас нет ни тени сомнения в том, что мы сможем продлить сотрудничество – притом что это будет возможно с точки зрения физиологии футболистов.

Сережа – это не просто игрок, он один из тех, с кем ассоциируется ЦСКА. Поэтому, даже если мы вступим в переговоры за день до окончания контракта, это не будет шоком. Другой вопрос, что никто не собирается так делать. Для пролонгации все равно должны быть разумные сроки.

Второй момент – возраст футболистов. Они адекватно все оценивают. Здесь нет каких-то кривотолков или стеснений. Мы договорились с ребятами: сколько будет здоровье позволять выдерживать нагрузки и соответствовать тому уровню, который они сейчас демонстрируют, на столько каждый год мы и будем продлевать соглашение.

Лучший пример – история с Рахимичем, с которым мы перезаключали контракт несколько раз. Так что этот вопрос уж точно не должен вызывать беспокойства болельщиков. Сейчас мы видим явное желание двух сторон продлить сотрудничество и их футбольную карьеру", – сказал Бабаев.