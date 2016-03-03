Билич: «Вест Хэм» сможет нацеливаться на зону Лиги чемпионов в будущем»

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич признает, что его команде в текущем сезоне практически нереально пробиться в зону Лиги чемпионов.

"Нереалистично полагать, что мы попадем в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Но нет ничего плохого в том, чтобы попытаться сделать это. Я надеюсь, что "Вест Хэм" сможет нацеливаться на зону Лиги чемпионов в будущем.

Если оценивать долгосрочные перспективы, для меня не проблема сказать, что попадание в Лигу чемпионов должны быть частью нашего плана. Это сочетается с переездом на новый стадион, доходами, болельщиками и масштабом клуба", – сказал хорват.