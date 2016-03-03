Бывший нападающий «Локомотива» трудоустроился в Казахстане

Бывший форвард московского "Локомотива" Джиби Фалл стал игроком казахстанского клуба "Иртыш". Детали договора и срок контракта не уточняются. Последним местом работы сенегальского форварда была турецкая "Каршияка".

Фалл играл за "Локомотив" с 2009 по 2011 однако закрепиться в основе "железнодорожников" он не смог. Сначала он был отправлен в арену в "Мольде", а затем в "Оденсе", после чего прервал сотрудничество с российский командой.