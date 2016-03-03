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    Бывший нападающий «Локомотива» трудоустроился в Казахстане

    Бывший форвард московского "Локомотива" Джиби Фалл стал игроком казахстанского клуба "Иртыш". Детали договора и срок контракта не уточняются. Последним местом работы сенегальского форварда была турецкая "Каршияка".

    Фалл играл за "Локомотив" с 2009 по 2011 однако закрепиться в основе "железнодорожников" он не смог. Сначала он был отправлен в арену в "Мольде", а затем в "Оденсе", после чего прервал сотрудничество с российский командой.

    Источник: ФК «Иртыш»

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    03.03.2016 14:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 3 марта 2016, 21:39

      Джиби Фалл не играл за Локомотив. Он валял дурака и в раздевалке целовался со Смородской. Жаль фк Иртыш...

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