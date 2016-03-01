Силкин: «Из руководства «Динамо» ко мне никто не обращался»

Бывший наставник московского "Динамо" Сергей Силкин признался, что ему никто не предлагал вернуться в тренерский штаб команды.

"Только со стороны слышу, что кто-то хотел бы, чтобы я туда вернулся. Из руководства ко мне никто не обращался. Хотел бы я вернуться в "Динамо"? Есть руководители, которые определяют то, что происходит в команде. Но я вырос в "Динамо" и провел там всю жизнь. Как вы думаете, хотел бы или не хотел? Поработал в клубе почти на всех должностях и прекрасно знаю, что нужно делать и как надо делать", - сказал Силкин.

Напомним, что нынешний тренер "Динамо" Андрей Кобелев не исключал возможности возвращения Силкина.