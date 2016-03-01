Кобелев: «Динамо» необходимо иметь команду в первой или хотя бы второй лиге»

Главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев выразил мнение, что клуб должен заявить "Динамо-2" для выступлений в низших дивизионах.

"Это очень важный момент. "Динамо" необходимо иметь команду в первой или хотя бы второй лиге. Чтобы ребята, которые переросли дубль, получали игровую практику на более высоком уровне, прогрессировали, приближались к основе.

Это было бы большим подспорьем. Однако сами понимаете, как остро стоит сейчас вопрос с финансированием в России, поэтому даже не могу представить, когда мы себе сможем позволить содержание второй команды", — говорит наставник.