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  • Кобелев: «Сделаю все от меня зависящее, чтобы мечта о чемпионстве осуществилась»

Кобелев: «Сделаю все от меня зависящее, чтобы мечта о чемпионстве осуществилась»

29 февраля 2016, 23:34
3

Главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев рассказал о целях команды в этом сезоне, а также в долгосрочной перспективе.

"Задача озвучена – борьба за Кубок. Если речь идет о глобальном, то главная цель – становление новой команды. Нам требовалось определиться с теми, с кем мы идем дальше, кто хочет и может играть в "Динамо". Плюс на ходу анализировать ситуацию с молодежью – кто на что способен, кто как прогрессирует. Наивно думать, что это все так просто. На самом деле, сложнейшая задача, для решения которой уже проделана огромная работа.

Когда "Динамо" снова станет чемпионом? Если бы я знал… Мы все очень хотим, чтобы "Динамо" стало чемпионом. Сделаю все от меня зависящее, чтобы эта мечта осуществилась.

За время сборов мы поняли, что находимся на правильном пути обновления коллектива, для этого созрело время. Нам необходимо двигаться вперед, ни на что не оглядываясь", – сказал Кобелев.

Также наставник поделился мнением о молодых игроках.

"Мы видим, что молодежь, которая в прошлом году только начала появляться в РФПЛ, прилично прогрессирует, ребята выглядят теперь настоящими мужиками. Это радует".

По словам специалиста, игроки понимают его идеи.

"Те идеи, которые мы доносим до ребят, они стараются выполнять. Что-то получается, что-то нет, но самое главное — команда понимает идею, замысел".

Кроме того, Кобелев рассказал о будущем Романа Зобнина.

"Мы не собираемся продавать или отдавать в аренду Зобнина".

Источник: ФК «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Зобнин Роман Кобелев Андрей
Комментарии (3)
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ЖОРРО
1456778444
"Когда "Динамо" снова станет чемпионом?" не те вопросы задаёте...)))
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Aztec58
1456781074
1976-й, весенний чемпионат в один круг, Динамо - чемпион! Хорошая команда была.
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