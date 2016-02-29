Мерсон: «Если «Арсенал» проиграет титул «Лестеру», то Венгер должен будет уйти»

Бывший игрок "Арсенала" Пол Мерсон считает, что главный тренер лондонцев Арсен Венгер не имеет права проигрывать борьбу за чемпионство "Лестеру" и "Тоттенхэму".

"Если чемпионом станет не "Манчестер Сити", а "Тоттенхэм" или "Лестер", то Венгер должен уйти. Если перед стартом сезона ты утверждаешь, что команда не нуждается в усилении, а потом уступаешь титул "Лестеру" или "Тоттенхэму", то этому не может быть оправданий.

Если чемпионство возьмет "Сити", то можно оправдаться тем, что с ними тяжело соперничать на трансферном рынке, потому что они имеют много денег. Но случае, если титул выиграет "Лестер", я не знаю, что поможет Венгеру, отказавшемуся от усиления, остаться на своей работе", – сказал Мерсон.