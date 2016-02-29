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Гаджиев анонсировал выход новичков на матч с «Динамо»

29 февраля 2016, 17:21
1

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев пообщался с клубной пресс-службой перед матчем 1/4 финала Кубка России с московским "Динамо".

- Насколько серьезна потеря Кокорина и Жиркова у "Динамо"?

- Оба – очень талантливые и одаренные футболисты, игроки сборной России. А насколько эта потеря для "Динамо" я не знаю, потому что одно дело быть классными игроками в одной связке с командой, другое — быть классными игроками без единого коллектива.

Я не знаю почему "Динамо" рассталось с ними. Например, если бы в "Амкаре" были такие игроки, то я был бы против того, чтобы они уходили из команды. Я не могу сказать насколько снизился уровень этой команды. Потенциал снизился, да, но играет не потенциал, а игроки.

Мы посмотрели несколько товарищеских игр "Динамо" и могу сказать, что они находятся в хорошем физическом состоянии, достаточно мобильные, у них хороший резерв, есть большая группа опытных квалифицированных футболистов. Думаю, что матч 2 марта будет сложным, ни у кого из соперников нет явного превосходства.

- Есть ли цель выиграть Кубок?

- Нам лучше исходить из конкретной ближайшей цели – игра с "Динамо". Если удастся ее пройти, то будет следующая.

- Кто из новичков выйти на матч с "Динамо"?

- Не хотел бы называть фамилии, но двое выйти могут. Тренерскому штабу еще предстоит головная боль, чтобы выбрать стартовый состав на игру.

- Пеев может выйти в ближайшем матче? Каково его состояние?

- У него была травма, он пропустил ряд контрольных матчей, но он очень серьезно готовился индивидуально. Последний контрольный матч провел в стартовом составе, уровень его готовности очень высокий и он готов играть.

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Кубок Россия Амкар-Пермь Динамо Гаджиев Гаджи
Комментарии (1)
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Aztec58
1456757238
"... Но двое выйти могут" - и это анонс, а?
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