Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гаджиев анонсировал выход новичков на матч с «Динамо»

    Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев пообщался с клубной пресс-службой перед матчем 1/4 финала Кубка России с московским "Динамо".

    - Насколько серьезна потеря Кокорина и Жиркова у "Динамо"?

    - Оба – очень талантливые и одаренные футболисты, игроки сборной России. А насколько эта потеря для "Динамо" я не знаю, потому что одно дело быть классными игроками в одной связке с командой, другое — быть классными игроками без единого коллектива.

    Я не знаю почему "Динамо" рассталось с ними. Например, если бы в "Амкаре" были такие игроки, то я был бы против того, чтобы они уходили из команды. Я не могу сказать насколько снизился уровень этой команды. Потенциал снизился, да, но играет не потенциал, а игроки.

    Мы посмотрели несколько товарищеских игр "Динамо" и могу сказать, что они находятся в хорошем физическом состоянии, достаточно мобильные, у них хороший резерв, есть большая группа опытных квалифицированных футболистов. Думаю, что матч 2 марта будет сложным, ни у кого из соперников нет явного превосходства.

    - Есть ли цель выиграть Кубок?

    - Нам лучше исходить из конкретной ближайшей цели – игра с "Динамо". Если удастся ее пройти, то будет следующая.

    - Кто из новичков выйти на матч с "Динамо"?

    - Не хотел бы называть фамилии, но двое выйти могут. Тренерскому штабу еще предстоит головная боль, чтобы выбрать стартовый состав на игру.

    - Пеев может выйти в ближайшем матче? Каково его состояние?

    - У него была травма, он пропустил ряд контрольных матчей, но он очень серьезно готовился индивидуально. Последний контрольный матч провел в стартовом составе, уровень его готовности очень высокий и он готов играть.

    Источник: ФК «Амкар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.02.2016 17:21
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 февраля 2016, 17:47

      "... Но двое выйти могут" - и это анонс, а?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11