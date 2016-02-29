Аршавин прибыл на переговоры с руководством «Кайрата»

Пресс-секретарь "Кайрата" Антон Лысяк подтвердил информацию о том, что экс-хавбек "Кубани" Андрей Аршавин начал переговоры с казахстанским клубом, сообщает sports.kz.

– Аршавин уже стал игроком "Кайрата"?

– Аршавин прибыл для проведения переговоров с руководством клуба. Соответственно, он еще не является игроком "Кайрата". Играть за "Кайрат" в официальных матчах он пока не может, контракт не подписан.

– Когда руководство "Кайрата" и Аршавин планируют сесть за стол переговоров?

– Это сложно сказать, когда контракт будет подписан и будет ли он подписан. Это вопрос, скорее, к руководству, а не ко мне.

– Тогда уточните, пожалуйста, увидим ли мы Аршавина 8 марта в матче за Суперкубок Казахстана, когда "Астана" будет принимать "Кайрат"?

– В Суперкубке будут играть только футболисты, имеющие контракт с "Кайратом", то есть которые являются игроками "Кайрата" и заявленные в Профессиональной футбольной лиге Казахстана. Аршавин еще не заявлен, соответственно.