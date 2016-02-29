Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мищенко: «В УПЛ ты можешь быть на виду, а в РФПЛ твою фамилию почти никто не слышал»

    Новичок "Амкар" Олег Мищенко заявил, что не боится того, что в России его практически никто не знает.

    – Честно говоря, ты не очень известный футболист для российских болельщиков.

    – Да, мне Богдан Бутко рассказывал, что ты можешь быть игроком основного состава команды украинской Премьер-лиги, быть там, что называется, на виду, но в России твою фамилию даже почти никто и не слышал. Я готов к этому и понимаю, что для российских болельщиков моя карьера начинается практически с нуля.

    Отметим, что Мищенко является воспитанником академии киевского "Динамо". За карьеру полузащитник выступал в составе "Говерлы", "Ворсклы" и других украинских клубов.

    Источник: ФК «Амкар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.02.2016 11:15
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 февраля 2016, 18:11

      Очередной гастарбайтер, блин. Ну, побегай, порадуй клятых москалей, ага.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 29 февраля 2016, 14:24

      Та и в Ворскле он основным не был

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 29 февраля 2016, 11:19

      "картера" - очепятка, исправьте )

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11