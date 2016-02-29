Во время матча с «ПСЖ» скончался болельщик «Лиона»

Во время матча 28-го тура Лиги 1, в котором встречались "Лион" и "ПСЖ", на стадионе "Жерлан" скончался болельщик хозяев. Сообщается, что у фаната "львов" случился сердечный приступ. Врачи попытались оказать ему первую медицинскую помощь, однако это не спасло болельщика от кончины. Перед следующим матчем с "Генгамом" "Лион" планирует почтить память умершего фаната.

Напомним, сама игра завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1, а "ПСЖ" потерпел при этом первое поражение в чемпионате.