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    Янкаускас: «Слуцкий доказал, что русские тренеры не слабее иностранных»

    Главный тренер сборной Литвы Эдгарас Янкаускас, чьи подопечные сыграют товарищеский матч с национальной командой России, поделился мнением о российской дружине и наставнике Леониде Слуцком.

    – При Слуцком команда преобразилась?

    – Случай с Капелло показал, как важно сборной иметь тренера, который говорит с подопечными на родном языке. Перевод иногда замедляет передачу информации, искажает ее. Слуцкий – сильный специалист, хоть имя итальянца и звучит громче. Леонид Викторович прекрасно доказал, что русские тренеры не слабее своих коллег из других стран.

    – На что наша команда может рассчитывать на чемпионате Европы?

    – У всех шансы одинаковые. Кто сказал, что Англия победит и выйдет дальше? У России, как и у Словакии с Уэльсом, есть хорошие футболисты, способные решить поставленные задачи и выйти в плей-офф.

    Напомним, товарищеский матч между сборными России и Литвы состоится 26 марта в Москве на "Открытие Арене".

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.02.2016 08:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 29 февраля 2016, 13:33

      а чем он доказал что он выиграл со сборной да и в ЦСКА пока что особо ничего не выиграл а выиграл с помощью Гинера

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