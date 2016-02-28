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    Мутко: «Было разумным решением выбрать для сборной России серьезных соперников»

    Президент РФС Виталий Мутко объяснил выбор соперников на товарищеские матчи для сборной России в рамках подготовки к Евро-2016. Напомним, российская команда встретится с Литвой, Францией, Сербией и Чехией.

    "Принцип подбора соперников простой. У нас все достаточно логично. Впереди у сборной России игра со сборной Франции. Ну разве это не гранд? Серьезный соперник. Мы решили, что перед игрой с такой сборной надо сыграть с командой, с которой можно было бы подготовиться к игре со сборной Франции. Тем более дома играем. Тут и литовцы согласились.

    У нас будут словаки в группе. Чехи, сербы – это очень сильные соперники. Это команды тоже очень высокого уровня. Так что это было разумное решение. Что касается британцев, все хотят играть в Англии. Но, к сожалению, у нас там очень хорошая игра отложилась, так как, к сожалению, руководство или полиция Лондона не гарантируют безопасности во время игр сборной страны в Лондоне, где живет 300 тысяч наших граждан", – рассказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    28.02.2016 18:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 28 февраля 2016, 20:17

      с начало их обыграйте, а потом пойте посильнее и так далее

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    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 28 февраля 2016, 18:41

      Виллашбоаш прав: у нас чемпионат имени Мутко

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