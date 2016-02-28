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  • Мутко: «Как можно было готовиться четыре месяца и не обыграть «Спарту» и «Фенербахче»?

Мутко: «Как можно было готовиться четыре месяца и не обыграть «Спарту» и «Фенербахче»?

28 февраля 2016, 15:59
13

Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, как он отнесся к вылету российских команд из розыгрыша Лиги Европы. Напомним, что московский "Локомотив" по итогам двухматчевого противостояния уступил турецкому "Фенербахче, а "Краснодар" также покинул турнир на стадии 1/16 финала не сумев одолеть чешскую "Спарту".

"Переживаю за неудачные выступления и "Локомотива", и "Краснодара". Мне хочется спросить и у тренеров, и у президентов клубов, как можно так подготовить команды?
Мы много говорили о переходе на систему "осень-весна" и синхронизации календарей. "Спарта" играет по такой же системе. Что она на голову должна быть сильнее нашего "Краснодара"? Или "Фенербахче", где играют ребята, которые завершают карьеру в основном. В Турции просто отстояли игру. Как же мы так готовимся? Четыре месяца готовились к игре. Как так можно подготовиться, чтобы не обыграть таких два клуба?", - сказал Мутко.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Лига Европы Локомотив Фенербахче Краснодар Спарта Мутко Виталий
Комментарии (13)
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Freyk
1456665368
Экий смешной этот господин Мутко. Интересно, он слышал что-нибудь о зимнем перерыве? О том, что подготовка в основном начинается дай бог за месяц до матча, и то, так как официальных матчей не содержит, намного менее эффективна?
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kykyi
1456665825
А если готовится 33 года, как Илья Муромец, то можно победить всех- даже Барселону и сборную Германии. Аминь.
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андрей андреев
1456666852
А как можно 1,5 триллиона на олимпиаду истратить,когда 23 млн за чертой бедности?
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DoNAld DUc
1456667684
Если честно то только за Краснодар обидно что не прошли
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Сармат Ростов
1456672097
Как выяснилось, можно. Конечно, Спарта и Бахча - не мальчики для битья, но пройти их можно было...
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Krasnodar 123
1456681903
На этот раз ты прав-- БРОДЯГА!
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AndresLoko
1456697078
Мутко такой Мудко..
Ответить
serhz
1456731254
Главные разочарования г-н Мутко-у вас впереди-в июне во Франции .Слуцкий опять привлекает тех же т.н футболистов--а с ними -кина не будет.
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REDAT
1456754683
Тут я с тобой согласен мы лажанулись на все 100%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
никита голоян
1456760726
играть в трех турнирах.это кому нужно???
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