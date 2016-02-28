Мутко: «Как можно было готовиться четыре месяца и не обыграть «Спарту» и «Фенербахче»?

Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, как он отнесся к вылету российских команд из розыгрыша Лиги Европы. Напомним, что московский "Локомотив" по итогам двухматчевого противостояния уступил турецкому "Фенербахче, а "Краснодар" также покинул турнир на стадии 1/16 финала не сумев одолеть чешскую "Спарту".

"Переживаю за неудачные выступления и "Локомотива", и "Краснодара". Мне хочется спросить и у тренеров, и у президентов клубов, как можно так подготовить команды?

Мы много говорили о переходе на систему "осень-весна" и синхронизации календарей. "Спарта" играет по такой же системе. Что она на голову должна быть сильнее нашего "Краснодара"? Или "Фенербахче", где играют ребята, которые завершают карьеру в основном. В Турции просто отстояли игру. Как же мы так готовимся? Четыре месяца готовились к игре. Как так можно подготовиться, чтобы не обыграть таких два клуба?", - сказал Мутко.