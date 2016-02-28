Самедов: «Сборной России полезно будет сыграть с сильными командами»

Полузащитник "Локомотива" Александр Самедов поделился мнением о соперниках сборной России в товарищеских матчах перед Евро-2016. Напомним, россияне сыграют с командами Литвы, Франции, Сербии и Чехии.

"Хорошие соперники, хорошие команды. Именно с ними будет полезно сыграть, потому что это сильные соперники, европейские сборные. Нам полезно будет сыграть с сильными командами, проверить свои силы. С командой Литвы тоже должен быть нормальный спарринг. Товарищеские матчи, можем проверить себя", – рассказал Самедов.