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    Хююпя: «Сегодня Кержаков в очередной раз показал себя командным игроком»

    Главный тренер "Цюриха" Сами Хююпя оценил игру Александра Кержакова в матче 22-го тура чемпионата Швейцарии против "Янг Бойз" (0:1). Кержаков провел на поле всю встречу и отметился желтой карточкой.

    "Сегодня Алекс в очередной раз показал себя командным игроком. У него была пара неплохих моментов, но ему не повезло. Кержаков много работал, чтобы набрать хорошую форму. Но, думаю, это не предел, и он будет прибавлять и начнет забивать так же регулярно, как за сборную России. Кержаков служит прекрасным примером для игроков нашего клуба. Его опыт полезен всей команде. На каждой тренировке он полностью сконцентрирован на работе, я доволен его отношением к делу", – сказал Хююпя.

    Источник: ТАСС

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    28.02.2016 01:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 28 февраля 2016, 04:50

      Владение мячом-55%, Удары-6, Удары в створ-1, Удары мимо-4 - сразу чувствуется присутствие кривоногой ногопалки с бомжатским прошлым)))

      -3
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      Рейтинг: +50

      edubokom 28 февраля 2016, 03:39

      Я хоть и из Волгограда, но должен признать: Кержаков-лучший бомбардир России. А Веретенников-лучший бомбардир лучшего клуба России 90-х годов. Спартак 90-х по понятным причинам не рассматриваем. Такие были времена

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 февраля 2016, 02:20

      Показать-то показал, а нужно было забить, ага.

      -2
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