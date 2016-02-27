Раньери: «Для нас каждый матч – последний»

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери подвел итог матча 27-го тура АПЛ против "Норвича" (1:0).

"Это был тяжелый матч. "Норвич" играл хорошо и закрыл пространство, но мы верили в победу до конца. Этот результат очень важен для нас после поражения от "Арсенала".

Перед игрой с "Арсеналом" я говорил, что встреча с "Норвичем" будет сложнее. В последние 20 минут забить могли обе команды – к счастью, удалось это именно нам.

Вывод, который я сделал для себя после этого матча, состоит в том, что мои игроки верят в победу до конца. Для меня это очень важно.

Для нас каждый матч – последний, таков наш менталитет", – сказал Раньери.