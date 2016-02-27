Ролан Гусев: «ЦСКА на «отлично» провел зимнюю трансферную кампанию»

Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев высказал мнение по поводу приобретений красно-синих в зимнее трансферное окно. По его словам, армейцы провели кампанию на "отлично".
– Как оцените трансферы ЦСКА?
– Армейцы и так были укомплектованы хорошо. А с приходом Широкова команда станет еще сильнее, все-таки это один из сильнейших футболистов России на этой позиции. Плюс взяли хорошего нападающего Оланаре.
– Какую оценку поставите селекционной службе красно-синих?
– Твердая "пятерка".
Источник: «Спорт-Экспресс»