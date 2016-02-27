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    Двое игроков «Анжи» получили небольшие повреждения

    Футболисты "Анжи" Али Гаджибеков и Карлен Мкртчян получили небольшие повреждения. Сообщается, что защитник ушиб голень в контрольном поединке против "Волеренги", и его возвращение должно состояться второго марта. Что касается Мкртчяна, то его беспокоит спина, из-за болей в которой ему придется пропустить несколько дней. Оба футболиста не помогут махачкалинцам в сегодняшнем товарищеском поединке против норвежского "Викинга".

    Напомним, что седьмого марта "Анжи" предстоит матч 19-го тура чемпионата Росси против "Амкара".

    Источник: ФК «Анжи»

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    27.02.2016 17:21
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