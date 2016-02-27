Двое игроков «Анжи» получили небольшие повреждения

Футболисты "Анжи" Али Гаджибеков и Карлен Мкртчян получили небольшие повреждения. Сообщается, что защитник ушиб голень в контрольном поединке против "Волеренги", и его возвращение должно состояться второго марта. Что касается Мкртчяна, то его беспокоит спина, из-за болей в которой ему придется пропустить несколько дней. Оба футболиста не помогут махачкалинцам в сегодняшнем товарищеском поединке против норвежского "Викинга".

Напомним, что седьмого марта "Анжи" предстоит матч 19-го тура чемпионата Росси против "Амкара".

twit text — ФК "Анжи" (@fc_anji) 27 февраля 2016 г.