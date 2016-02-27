Виллиан: «В пробитии штрафных ударов учился у Роналдиньо и Бекхэма»

Полузащитник "Челси" Виллиан заявил, что в исполнении штрафных ударов берет пример с Роналдиньо и Дэвида Бекхэма.

"Зико дал мне несколько дельных советов по поводу штрафных. Он сказал, что надо много работать и тренироваться. Он сказал взять 15 мячей после тренировки и просто бить по воротам. Мы знаем, что он был одним из лучших, так что услышать совет было здорово.

Я следил за игроками вроде Роналдиньо или Дэвида Бекхема, учился у них, как мог. Это часть работы, я всегда старался прогрессировать, даже когда я был еще совсем молодым в "Коринтиансе" в Бразилии, если у меня была возможность исполнить штрафной, я делал это", – отметил Виллиан.