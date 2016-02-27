Хиддинк видит в Терри отличного тренера

Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк уверен в том, что защитник лондонцев Джон Терри имеет шансы стать хорошим тренером по завершении игровой карьеры.

"Думаю, из Терри может выйти отличный тренер, но ему, конечно, еще многому предстоит научиться. Например, я стараюсь делать игрокам замечания без посторонних глаз, потому что кто-то может посчитать это оскорбительным. Я не хочу говорить с Терри о тренерской работе прямо сейчас, ведь он может подумать, что я пытаюсь его выставить из команды", — цитирует Хиддинка Goal.