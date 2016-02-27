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  • Слуцкий: «Шансы на приглашение Гилерме и Нойштедтера в сборную достаточно высоки»

Слуцкий: «Шансы на приглашение Гилерме и Нойштедтера в сборную достаточно высоки»

27 февраля 2016, 02:09
5

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий оценил шансы Романа Нойштедтера и Гилерме попасть в состав национальной команды.

"Ситуация с Нойштедтером? Вопрос к РФС. Я не до конца в курсе всех процедур. Но если юридические препоны будут успешно преодолены, то есть у Романа будет чисто юридическое право получить вызов в сборную России, то вероятность его приглашения очень высока.

Гильерме? Отвечу так. Шансы на приглашение Гильерме и Нойштедтера в сборную достаточно высоки", – сказал Слуцкий.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Гилерме Нойштедтер Роман Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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Aztec58
1456529827
Скорее всего - никаких.
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Kano
1456541236
Странно было бы если не сказал что-то другое.
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Shtirlits
1456554212
Еще меньше будут болеть за такую сборную.
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aimer1988
1456554783
Гильерме уже своим стал, столько лет в России играет. По русски трындит. Да и вратарь отменный. Поэтому только за.
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APchelov
1456557567
Слуцкий; как всегда, дипломатичен
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