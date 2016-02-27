Слуцкий: «Шансы на приглашение Гилерме и Нойштедтера в сборную достаточно высоки»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий оценил шансы Романа Нойштедтера и Гилерме попасть в состав национальной команды.

"Ситуация с Нойштедтером? Вопрос к РФС. Я не до конца в курсе всех процедур. Но если юридические препоны будут успешно преодолены, то есть у Романа будет чисто юридическое право получить вызов в сборную России, то вероятность его приглашения очень высока.

Гильерме? Отвечу так. Шансы на приглашение Гильерме и Нойштедтера в сборную достаточно высоки", – сказал Слуцкий.