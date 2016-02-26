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  • Бушманов: «Барселона» и «Бавария» играют в тот футбол, который у нас называется спартаковским»

Бушманов: «Барселона» и «Бавария» играют в тот футбол, который у нас называется спартаковским»

26 февраля 2016, 23:46
4

Главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов рассказал о том, какую манеру игры он пытается привить своим подопечным.

"Я с детства болею за "Спартак" именно из-за его стиля футбола, который мне всегда нравился. Сейчас стараюсь этот футбол прививать своим подопечным. В то же время считаю, что лучшие команды мира и Европы играют так же. Это тот футбол, который у нас в стране называется спартаковский. Посмотрите на "Барселону", на "Баварию". У нас очень много похожего – много комбинационного, атакующего, умного футбола", – сказал Бушманов.

Источник: ТАСС
Россия. ФНЛ ФНЛ Спартак-2 Бушманов Евгений
Комментарии (4)
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Aztec58
1456520184
Назывался.
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roman230582
1456521970
Знали бы Бавария и Барса что играю в спартаковский футбол...
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Лыков
1456522637
Суарес и Месси изучали спартаковский футбол ))
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джон базелон
1456523622
Хахахаха!Идиот.
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