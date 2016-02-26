Бушманов: «Барселона» и «Бавария» играют в тот футбол, который у нас называется спартаковским»

Главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов рассказал о том, какую манеру игры он пытается привить своим подопечным.

"Я с детства болею за "Спартак" именно из-за его стиля футбола, который мне всегда нравился. Сейчас стараюсь этот футбол прививать своим подопечным. В то же время считаю, что лучшие команды мира и Европы играют так же. Это тот футбол, который у нас в стране называется спартаковский. Посмотрите на "Барселону", на "Баварию". У нас очень много похожего – много комбинационного, атакующего, умного футбола", – сказал Бушманов.