Гилерме: «В России почти в каждом большом матче проявляется расизм»

Вратарь московского "Локомотива" Гилерме, недавно получивший российское гражданство, заявил, что проблемы с проявлением расизма возникают на каждом крупном матче российской Премьер-лиги.

"На самом деле в России, почти в каждом большом матче, дерби проявление расизма со стороны фанатов – обычное дело. Каждый раз, когда темнокожий футболист той или иной команды получает мяч, на трибунах сразу что-то происходит, начинают кричать. Честно говоря, не представляю как фанаты поведут себя во время чемпионата мира в 2018 году, ФИФА обращает на это внимание.

Конечно, в России не так любят футбол, как в Бразилии, однако люди там очень вовлечены в подготовку к ЧМ-2018. Все говорят об этом событии, готовится инфраструктура. Видно, что подготовка к турниру идет должным образом", - сказал Гилерме.