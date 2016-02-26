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  • Кечинов: «В этом сезоне «Спартак» попадет в ЛЕ, а в следующем можно рассчитывать на большее»

Кечинов: «В этом сезоне «Спартак» попадет в ЛЕ, а в следующем можно рассчитывать на большее»

26 февраля 2016, 13:56
7

Экс-полузащитник московского "Спартака" Валерий Кечинов поделился своим мнением о перспективах Дмитрия Аленичева на посту главного тренера красно-белых.

"Рука Аленичева в нынешней игре "Спартака" чувствуется. Быть может, пока еще не слишком отчетливо видны изменения в тактике и общем рисунке игры команды, однако они определенно есть. Судить о работе российского специалиста в московском клубе пока еще слишком рано. Любому тренеру для достижения результата необходимо время. Полугода и даже целого сезона мало для того, чтобы делать какие-то глобальные выводы.

Уверен, в нынешнем сезоне красно-белые смогут оказаться на 3–4-м месте в таблице по итогам чемпионата страны и квалифицироваться в Лигу Европы. Такая задача вполне решаема. А уже в следующем сезоне болельщикам "Спартака" можно рассчитывать на то, что их любимая команда под руководством того же Аленичева будет бороться за более высокие места. Руководству клуба стоит больше доверять российскому специалисту, чтобы освободить его от психологического давления. Сейчас "Спартак" на верном пути", - сказал Кечинов.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Кечинов Валерий Аленичев Дмитрий
Комментарии (7)
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Nerlinger
1456485390
пальцем в 0пу он попадёт!!! а дальше глубже...
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APchelov
1456486457
С верного пути Спартаку сбиться раз плюнуть
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VVM1964
1456488391
ХОЧЕТСЯ НАДЕЯТЬСЯ .
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REDWHITE_
1456490328
получается: 1.кони 2.быки 3.СП
АРТАК
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vgarakh
1456491791
Ох ребята , как же вы ошибаетесь. В этом списке будет возможно ЦСКА, но под большим вопросом.
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андрей андреев
1456495482
Не хотелось бы никого обидеть,но запомните РОСТОВ_ЧЕМПИОН,минимум 2 МЕСТО
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