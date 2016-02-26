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    Майкон выбыл из строя на срок от трех до пяти месяцев

    Полузащитник московского "Локомотива" Майкон пропустит от трех до пяти месяцев из-за травмы. Напомним, что хавбек получил повреждение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче" (0:2). Бразилец вышел на замену на 62-й минуте, но не сумел завершить встречу и вынужден был покинуть поле на 75-й минуте матча.

    Как сообщает источник, по первоначальному прогнозу Майкон должен был пропустить от 6 до 8 недель, однако травма оказалась серьезнее, и футболисту потребуется более длительный срок на восстановление.

    В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги бразильский хавбек принял участие в 14 матчах за "Локомотив", забил три гола и отметился одной результативной передачей.

    Источник: Р-Спорт

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    26.02.2016 13:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 26 февраля 2016, 14:32

      Нужно больше негров закупать, хороших и разных.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1608

      кто там > Рулон Обоев 26 февраля 2016, 18:52

      Комплексы пацанчик, избавляйся.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 26 февраля 2016, 14:30

      эх плохо... хорошо теперь Игнатьев на подхвате есть

      0
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