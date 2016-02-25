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    «Спартак» забил девять безответных мячей в ворота «Ариса», Зе Луиш отличился пять раз

    В товарищеском матче московский "Спартак" с крупным счетом обыграл кипрский "Арис", который занимает девятую строчку в турнирной таблице своего национального первенства. Пента-триком в составе красно-белых отметился нападающий Зе Луиш.

    Товарищеский матч

    Спартак – Арис – 9:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Зе Луиш, 7; 2:0 – Зе Луиш, 22; 3:0 – Зуев, 27; 4:0 – Зе Луиш, 38; 5:0 – Зе Луиш, 57; 6:0 – Тимофеев, 75; 7:0 – Зуев, 80; 8:0 – Зе Луиш, 87; 9:0 – автогол, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.02.2016 20:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 февраля 2016, 12:55

      Спартак отстрелял все снаряды. По сути - вхолостую! )))

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 26 февраля 2016, 08:05

      Конебомжатник бьется в истерике)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      bw17 25 февраля 2016, 21:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      С кем вы б*ять играете.. Это же пи*дец.. А потом выходят и про*бывают всем подряд.. Слов нет.. А все радуются.. Аж бесит... Чему вы радуетесь?
      Вышли на официальные матчи и что? Зенит - просрал, Краснодар - просрал, Локомотив - просрал!!!
      Зато Спартак впоряде!!! Разгромил суперклуб Арис.. Сборная любителей Московской области и то наверное сильнее..

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55

      яБеда > cпартак 1922 25 февраля 2016, 21:59

      Истинно молодежь порадовала!! Все будет ХОРОШО!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +84

      bw17 > cпартак 1922 26 февраля 2016, 00:09

      Обидно, что столько денег вбухивают, а толку нет.. Стадион построили, тренеров каких только не было.. Управляет командой кучка долбо*бов, такую команду развалили..

      2
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      Рейтинг: +427

      policepnz 25 февраля 2016, 20:34

      Ждём конины на 8-ое телочкам!

      4
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 25 февраля 2016, 20:28

      второй состав сыграл здорово,соперник по силам .

      0
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      Рейтинг: +16

      red_white_ 25 февраля 2016, 20:26

      Спасибо, вот так 6-го Марта надо!

      4
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