«Спартак» забил девять безответных мячей в ворота «Ариса», Зе Луиш отличился пять раз

В товарищеском матче московский "Спартак" с крупным счетом обыграл кипрский "Арис", который занимает девятую строчку в турнирной таблице своего национального первенства. Пента-триком в составе красно-белых отметился нападающий Зе Луиш.

Товарищеский матч

Спартак – Арис – 9:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Зе Луиш, 7; 2:0 – Зе Луиш, 22; 3:0 – Зуев, 27; 4:0 – Зе Луиш, 38; 5:0 – Зе Луиш, 57; 6:0 – Тимофеев, 75; 7:0 – Зуев, 80; 8:0 – Зе Луиш, 87; 9:0 – автогол, 90.