Селюк: «Недалекий юрист «Анжи» написал какую-то хренотень, что Леонардо должен денег клубу»

Агент Дмитрий Селюк, чей клиент Леонардо был уволен из "Анжи", прокомментировал сложившуюся ситуацию.

"Анжи" расторг контракт с Леонардо. Это очень хорошо. Наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. По крайне мере, можно вести переговоры с другими клубами и заниматься своими делами. А то "Анжи" говорил: "Сюда лети, туда лети".



Мягко говоря, недалекий юрист "Анжи" Михаил Маргулис прислал смешную бумажку, в которой написал какую-то хренотень, что Леонардо должен выплатить клубу деньги. Это несусветная глупость юриста. Клуб не может купить игроку билет на самолет, а просят о каких-то деньгах.

Будем ли мы просить, чтобы "Анжи" выплатил заработную плату Леонардо? Посмотрим по ситуации. Если мы быстро сориентируемся и успеем перейти в новую команду, это одна ситуация, если нет – другая. Может получиться так, что не Леонардо будет платить "Анжи", а "Анжи" Леонардо", - сказал Селюк.