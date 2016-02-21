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    Йованович: «Црвена Звезда» не хотела меня отпускать, но «Зенит» сделал клубу очень выгодное предложение»

    Новичок "Зенита" Вукашин Йованович рассказал, по каким причинам он не перешел в "Атлетико", "Бордо" и "Ювентус", которые проявляли интерес к его персоне, а остановил свой выбор на клубе из Санкт-Петербурга.

    "Црвена Звезда" не хотела меня продавать, потому что создает команду под Лигу чемпионов. Но, в конце концов, клуб получил очень хорошее предложение. Было решено, что трансфер пойдет на пользу и "Црвене" и мне. Я не имею понятия о том, как шли переговоры. Я общался только со своим агентом. Для меня было не так принципиально, кто кого спонсирует. Мне важно, что мной интересуется такая большая команда, как "Зенит".

    Полтора года назад мной интересовался "Атлетико", но тогда я был моложе и мне нужно было остаться в "Црвене". Этой зимой у меня было предложение от "Бордо". "Ювентус" тоже мной интересовался. Честно, деньги не были для меня главным фактором. Важно было, что мне предоставляют возможность показать себя", – сказал Йованович.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.02.2016 21:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      alex742 22 февраля 2016, 20:26

      удачи!бум надеяться что все будет ОК)

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