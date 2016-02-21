Серия А. «Дженоа» был сильнее «Удинезе» и другие результаты

В матче 26-го тура Серии А "Дженоа" одержал волевую победу над "Удинезе" – 2:1.
В других встречах вечера "Сассуоло" взял верх над "Эмполи", "Фиорентина" в гостях сломила сопротивление "Аталанты", а "Торино" и "Карпи" поделили очки.
Чемпионат Италии. Серия А. 26-й тур
Голы: 0:1 – Зелински, 36; 1:1 – Берарди, 41; 2:1 – Дефрель, 48; 3:1 – Дефрель, 50; 3:2 – Маккароне, 70.
Удаления: Миссироли, 31 – Тонелли, 38.
Аталанта – Фиорентина – 2:3 (0:0)
Голы: 0:1 – Фернандес, 67; 0:2 – Тельо, 81; 1:2 – Конти, 84; 1:3 – Калинич, 88; 2:3 – Пинилья, 90.
Удаление: Конти, 90.
Голы: 0:1 – Аднан, 33; 1:1 – Черчи, 58 (с пенальти); 2:1 – Лашальт, 70.
Источник: Бомбардир.ру