Кобелев: «Если мы возьмем Месси, это не принесет пользы ни нам, ни ему»

Главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев рассказал о принципах, на которых, по его мнению, нужно строить команду.

– Мое глубокое убеждение – команду надо создавать не только по денежному принципу. Она должна формироваться, в том числе, с человеческой точки зрения. Потому что, как показывает практика последних лет, мало купить дорогих футболистов. В первую очередь необходимо создавать микроклимат и команду, в которую бы футболисты хотели идти при прочих равных условиях. Когда игрок приходит в клуб, который может переплатить, это хорошо для него. Но для команды – не всегда правильно. Надо сделать так, чтобы футболисты хотели идти именно в "Динамо". Не только за деньгами, а в первую очередь в "Динамо".

– Вы считаетесь большим специалистом по работе с молодежью.

– Когда человек пытается делать то, что ты ему говоришь, и из этого что-то получается - это всегда приятно. Здорово наблюдать за тем, как он прогрессирует. Но если вы считаете, что мне настолько приятно, что я не хочу купить сильных футболистов и выигрывать с ними, то вы ошибаетесь. Останься Вальбуэна в "Динамо" - у нас была бы совсем другая команда. Но при этом все должно быть сбалансировано. Если мы сейчас возьмем Месси, то я не думаю, что это принесет пользу. Ни "Динамо", ни Месси. Надо формировать команду, но делать это постепенно. Одно дело, когда человек играет свободно, потому что он борется за 5-6-е места, а совсем другое, когда ты ему говоришь, что надо попасть в тройку и побеждать. Он психологически может не выдержать такой мощной нагрузки. Такие будут сами отсеиваться, – цитирует Кобелева "Российская газета".