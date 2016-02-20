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    Лига 1. «Монако» обыграл «Труа» и другие результаты

    В матче 27-го тура Лиги 1 "Монако" взял верх над "Труа" со счетом 3:1. На дубль Каррильо и гол Лоттена гости ответили только мячом Гуйе.

    В других встречах тура "Анжер" уступил "Монпелье", "Тулуза" и "Газелек" сыграли вничью, "Лорьян" обыграл "Генгам".

    Чемпионат Франции. Лига 1. 27-й тур

    Лорьян – Генгам – 4:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Салибур, 3; 0:2 – Салибур, 37; 1:2 – Варис, 39; 2:2 – Жанно, 48; 3:2 – Варис, 49; 3:3 – Бриан, 59; 4:3 – Геррейро, 90.

    Анжер – Монпелье – 2:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Бериго, 2; 0:2 – Ятабаре, 7; 0:3 – Камара, 34; 1:3 – Муту, 64; 2:3 – Каранович, 90.

    Монако – Труа – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Каррильо, 25; 2:0 – Каррильо, 38; 2:1 – Гуйе, 80; 3:1 – Лоттен, 90.

    Тулуза – Газелек – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Майи, 59; 1:1 – Брайтвайт, 90.

    Удаление: Силла, 79.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.02.2016 23:55
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