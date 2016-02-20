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  • Кобелев: «Нам надо соответствовать сегодня великому клубу «Динамо»

Кобелев: «Нам надо соответствовать сегодня великому клубу «Динамо»

20 февраля 2016, 21:52
4

Главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев считает, что нынешнее положение команды не соответствует величию клуба.

"Мы всегда говорим о "Динамо" как о великом клубе. Я согласен: "Динамо" – великий клуб. Но мы же не можем все время прошлым жить. Нам надо соответствовать сегодня этому великому клубу, надо подниматься. Вместе со стадионом, который строится, делать команду.

Если покопаться глубже, то был уже один момент при Федорычеве, когда в конце 2006-го много португальцев ушло, и у нас начала образовываться новая команда. Это Хохлов, Семшов, Колодин, Фернандес, Данни, Комбаровы, Гранат, затем Уилкшир, Смолов, Кокорин", – приводит слова Кобелева "Российская газета".

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Кобелев Андрей
Комментарии (4)
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Polilux
1455997179
Давай парень-пробуй. Лично я в тебя верю. Одна жизнь-одна команда!
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Aztec58
1455997648
Сегодня никак не получится, ага. Если только послезавтра, ага.
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APchelov
1456038107
Для начала про величие надо забыть. Былое нынче не катит
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