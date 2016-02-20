Кобелев: «Нам надо соответствовать сегодня великому клубу «Динамо»

Главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев считает, что нынешнее положение команды не соответствует величию клуба.

"Мы всегда говорим о "Динамо" как о великом клубе. Я согласен: "Динамо" – великий клуб. Но мы же не можем все время прошлым жить. Нам надо соответствовать сегодня этому великому клубу, надо подниматься. Вместе со стадионом, который строится, делать команду.

Если покопаться глубже, то был уже один момент при Федорычеве, когда в конце 2006-го много португальцев ушло, и у нас начала образовываться новая команда. Это Хохлов, Семшов, Колодин, Фернандес, Данни, Комбаровы, Гранат, затем Уилкшир, Смолов, Кокорин", – приводит слова Кобелева "Российская газета".