Бобич: «Нойштедтер взбодрит сборную России и добавит ей огня»

Бывший нападающий сборной Германии Фреди Бобич поделился мнением о ситуации с получением российского паспорта полузащитником "Шальке-04" Романом Нойштедтером.

– Хотелось бы узнать ваше мнение о футболисте с российскими корнями Романе Нойштедтере, который играет в "Шальке-04".

– Это известный и высокопрофессиональный футболист. Я слышал о нем, благодаря сборной России. Знаю о том, что он скоро получит российский паспорт для того, чтобы выступать за национальную команду вашей страны. Надеюсь, он сможет улучшить игру сборной России, потому что это футболист с нереальным опытом. Думаю, что Роман сможет взбодрить российскую команду и добавить огня, поможет ей достичь более высоких результатов.