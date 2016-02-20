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  • Гендиректор ОПФ: «Надеемся, что вероятная дисквалификация Тарасова коснется только клубных турниров»

Гендиректор ОПФ: «Надеемся, что вероятная дисквалификация Тарасова коснется только клубных турниров»

20 февраля 2016, 14:00
5

Глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов дал разъяснение ситуации с вероятной дисквалификацией хавбека "Локомотива" Дмитрия Тарасова за демонстрацию символики политической направленности во время поединка 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" (0:2). Отметим, игрока могут отстранить от футбола на 10 международных встреч.

– Готов ли игрок воспринять наказание, согласится ли с ним?

– Да, готов воспринять, он прочитал регламентные нормы, которые регулируют такого рода ситуации. Но при этом он, конечно же, очень не хотел пропустить чемпионат Европы. Он очень хочет выступить на этом важном турнире, и сейчас мы изыскиваем все варианты, которые позволят Дмитрию это сделать.

– Какие могут быть варианты?

– Надо смотреть документы. Честно говоря, прецеденты были разные и в регламенте написано, что это на усмотрение комиссии. Надеемся, что дисквалификация, если она будет, распространяется только на клубные турниры. Ситуация серьезная, мы консультируемся с европейскими коллегами.

– Как игрок воспринимает ситуацию? Патриотизм патриотизмом, но здесь футболист подставился сам и подставил клуб.

– Одно дело – быть патриотом и искренне это выражать, другое – правовые последствия. Если в регламентах написано, что, условно, запрещено показывать фотографию Майкла Джексона, значит, нельзя.

Никто не будет разбираться, какой это акт: политический, эмоциональный или это просто так. УЕФА до этого нет дела. Вопрос лишь в том, насколько строгим будет наказание. И если оно окажется чрезмерно строгим, насколько можно его оспорить.

– Есть ли у Дмитрия претензии к персоналу клуба – могли ведь предупредить о последствиях.

– Он никого не винит. Он просто не предполагал, что это вызовет такой резонанс. Реально эмоциональный поступок, который имеет юридические последствия. Мы пытаемся их минимизировать.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Фенербахче Тарасов Дмитрий
Комментарии (5)
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vladimir-7
1455969838
Что ВЫ все при. бались к мужику, правильно всё сделал. Молодец.
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APchelov
1455974577
А в сборной он каким боком нужен?
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Aztec58
1455978925
Блин, энтот Зотов пиарится по поводу и без повода.
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