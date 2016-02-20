Энрике: «Бенитес сказал, что «Барселона» — главная проблема «Реала»? Думайте что хотите»

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике был не слишком многословен в преддверии сегодняшнего матча с "Лас Пальмасом".

— Бенитес сказал, что "Барселона" — это главная проблема "Реала", потому что она имеет свой стиль и выигрывает всегда. Что вы думаете?

— Пусть каждый думает что хочет.

— Нынешняя "Барселона" во главе с Месси оставит свой след в истории?

— Пусть каждый думает что хочет.

— Неймар мечтает попасть на олимпийские игры, что вы можете ему сказать как человек, принимавший в них участие?

— Это заманчивая возможность для любого спортсмена. Выступить перед трибунами в своей стране — это что-то особенное.