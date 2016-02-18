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    Бенитес: «Барселона» выигрывает все больше, пока Перес меняет тренеров»

    Бывший главный тренер "Реала" Рафаэль Бенитес поделился своим мнением о работе президента клуба Флорентино Переса.

    "Нужно понимать, что происходит в "Реале" на протяжении последних лет: здесь работали Камачо, дель Боске, Пеллегрини, Моуринью и Анчелотти. Быть тренером этого клуба нелегко, твоя работа должна быть идеальной.

    Как только руководство думает, что что-то идет не так, у вас начинаются проблемы. Я думаю, мы справлялись с нашими задачами, но все начали нервничать – игроки, болельщики, президент. В результате был уволен тренер.

    Залог успеха – в последовательной работе. Приходится конкурировать с "Барселоной", которая имеет собственные стиль и модель игры, а "Реал" каждый год меняет тренера и начинает с нуля. Поэтому "Барселона" и победила в пяти из семи последних чемпионатах, а мадридские команды взяли по одному чемпионству.

    "Барселона" шесть раз за восемь лет вышла в финал Кубка и выиграла в два раза больше турниров, чем "Реал" за это же время. Я считаю, что все дело в последовательности.

    Перес проделал великолепную работу в плане бизнеса, потому что "Реал" должен быть успешным бизнес-проектом. Это у него получается. А с точки зрения футбола проблема состоит в том, что выигрывать продолжает "Барселона". Перес пробует что-то менять, ищет решения, а "Барселона" выигрывает все больше с каждым годом", – приводит слова Бенитеса BT Sport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2016 02:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 20 февраля 2016, 17:07

      Соглашусь...надо было оставлять Анчелотти!

      0
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      Рейтинг: +3

      Joni 18 февраля 2016, 09:52

      Да, очень странное решение уволить Бенитеса. Реал играл хорошо. Непонятно.

      -3
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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE 18 февраля 2016, 08:42

      Это точно! Я даже в какой-то момент был рад, что на Мадридский клуб повесили запрет на регистрирование новичков, а теперь и летом может состав кардинально поменяться, да и Зизу теперь под угрозой увольнение в случае неудачи команды в еврокубках, так что пухляш дело говорит

      0
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      Рейтинг: +720

      Flydis 18 февраля 2016, 02:16

      Тут с Беней не поспоришь. Дело в политике руководства. Реал своими действиями напоминает подростка-мажора, который своими приобретениями просто хвастается на всю европу, однако результата для такого клуба очень мало за последние же годы.

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