Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гинер: «Думаю, летом Мутко решит вопрос натурализации Марио Фернандеса»

    Президент московского ЦСКА Евгений Гинер рассказал о том, как проходит процесс натурализации защитника армейцев Марио Фернандеса.

    – Решается ли вопрос с российским гражданством Марио Фернандеса?

    – Это вопрос не ко мне, а к РФС и к Минспорта. Потому что только они могут выйти на администрацию президента с просьбой, чтобы Марио дали гражданство. Мне кажется, он принесет сборной очень много пользы. К чемпионату Европы успеть невозможно, потому что надо еще поменять спортивное гражданство, а это тоже требует времени. Вот почему речь сейчас идет уже о ЧМ-2018. Думаю, уже летом Виталий Леонтьевич этот вопрос решит.

    – Но со стороны РФС и Минспорта была какая-то инициатива по этому поводу?

    – Она должна исходить только от игрока. А у Марио есть желание не просто получить российское гражданство и играть за нашу сборную – думаю, его будут приглашать и в сборную Бразилии. У него есть желание именно жить в нашей стране, что очень важно. Кто-то из бразильцев, насколько помню, просил о гражданстве, а потом уехал и о России не вспоминает. Я же уверен, что даже если Марио пригласят в "Реал", "Барселону" или еще какой-то из больших клубов, он будет своим постоянным местом жительства считать Россию. И с удовольствием сюда приезжать независимо от того, где он в данный момент играет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.02.2016 18:31
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 19 февраля 2016, 21:51

      Реал,Барселона??Уедет в большой клуб???Наркоман что ли этот Гинер?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 февраля 2016, 19:04

      Странно, значит Гильерме получил гражданство через процедуру для простых смертных, а для заморского коня - по блату через администрацию Президента? А за какие заслуги?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Aztec58 19 февраля 2016, 19:47

      Марио, в отличие от Гилерме, прожил в России меньше пяти лет. Но его случай подпадает под тот, когда Президент может ускорить процесс по обращению игрока и клуба

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +500

      Baggio1986 > Майор Дзагоев 19 февраля 2016, 20:46

      За какие заслуги то?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +459

      sour12 > Aztec58 20 февраля 2016, 19:34

      он лучший на своей позиции в чемпионате и может помочь сборной 2018.
      фернандес и смольников. лучше когда 2 сильных игрока есть закрыть позицию и могут подменить друг друга.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11