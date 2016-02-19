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Жоаозиньо: «Надо забыть о поражении от «Спарты»

19 февраля 2016, 10:13
4

Полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо прокомментировал первый матч 1/16 финала Лиги Европы со "Спартой" (1:0).

"Во втором тайме мы очень хорошо играли. Возможно, немного не хватило сил, но мы будем стараться выиграть дома и пройти в следующий раунд турнира. Очень трудно объяснить, что именно не получилось. Будем работать.

Считаю, что "Спарта" очень прилично выглядела дома. Сегодня у нас не получился матч. Нужно забыть о поражении и готовиться к ответному поединку", - сказал Жоаозиньо.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Россия Локомотив Жоаозиньо
Комментарии (4)
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Вомбат
1455866144
Если для нынешнего Краснодара это называется очень хорошо, то какого черта вы вообще делаете в еврокубках?
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nemolod
1455874075
Будет просто неприлично дома сыграть плохо!
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Zeff
1455875074
Забыть и ещё раз проиграть.
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