Жоаозиньо: «Надо забыть о поражении от «Спарты»

Полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо прокомментировал первый матч 1/16 финала Лиги Европы со "Спартой" (1:0).

"Во втором тайме мы очень хорошо играли. Возможно, немного не хватило сил, но мы будем стараться выиграть дома и пройти в следующий раунд турнира. Очень трудно объяснить, что именно не получилось. Будем работать.



Считаю, что "Спарта" очень прилично выглядела дома. Сегодня у нас не получился матч. Нужно забыть о поражении и готовиться к ответному поединку", - сказал Жоаозиньо.