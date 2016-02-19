Жиру: «Надо вернуть должок Озилу»

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру прокомментировал информацию о том, что половина его голов пришла с подач полузащитника Месута Озила.

"Видимо, пора и мне отдать ему парочку пасов.

Связывать игру и команду – его работа. Он наш плеймейкер, и его видение поля просто невероятно.

Я стараюсь хорошо передвигаться, а он всегда пасует мяч в самое удобное место в самый подходящий момент. Он невероятный "ассистент", и я рад, что он играет за нас", - цитирует Жиру The Sport Review.