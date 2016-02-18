Слуцкий:«Получился хороший спарринг с хорошей командой»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче над "Динамо" (2:1).

"Матч на сборах – понятно, что все еще не в оптимальных кондициях, мы продолжаем пробовать различные варианты. В первом тайме расстроило то, что у наших ворот возникали моменты, которые динамовцы могли реализовывать. Второй тайм прошел больше под нашим контролем, но, к сожалению, гол мы все-таки пропустили. В целом получился хороший спарринг с хорошей командой – масса пищи для размышления.

Оланаре? Сейчас он что может, то и делает. Он присоединился к команде лишь на третьем сборе – кондиции неоптимальные, он много пропустил и в чемпионате Китая. В общем это форвард, который будет держать в напряжении оборону соперника – сегодня он тоже пытался это сделать. Был даже у него момент, когда он должен был забивать, но, к сожалению, сейчас мы пока чуть-чуть где-то не успеваем. Будем стараться привести команду в оптимальную форму к возобновлению чемпионата", - сказал Слуцкий.

Напомним, что сегодня Оланаре дебютировал за ЦСКА, выйдя на поле на замену после перерыва.