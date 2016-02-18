Пасторе выбыл из строя из-за травмы

Аргентинский полузащитник "ПСЖ" Хавьер Пасторе получил травму и выбыл из строя.

Футболист травмировал пах в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" (2:1). В ближайшее время хавбек пройдет медобследование, после которого и станут известны сроки его восстановления. Впрочем, совершенно точно он не сыграет в матче чемпионата Франции против "Реймса", который состоится 20 февраля.

В этом сезоне Пасторе провел за "ПСЖ" 16 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.