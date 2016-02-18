Билялетдинов: «Спарта» пока тоже только набирает игровую форму»

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов считает, что футболисты "Спарты" и "Краснодара" находятся в одинаковом физическом состоянии перед очным противостоянием на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

"Я надеялся, что "Зенит" и "Локомотив" выиграют свои первые матчи, а они вон как сыграли. Поэтому мне не хочется давать прогнозы на предстоящую игру "Краснодара". Если судить по фамилиям, то краснодарцы имеют все основания на победу. В прошлом году подопечные Олега Кононова выглядели очень уверенно в Лиге Европы.

Что касается "Спарты", то у меня двойственное мнение об этом клубе. Год назад мы с "Рубином" играли против этой команды в товарищеском матче, мы тогда победили со счетом 4:2. Но эта игра ни о чем не говорит. Когда ЦСКА играл с чехами в Лиге чемпионов, то я узнал многих игроков "Спарты", но они предстали в совсем других амплуа. Футболисты действовали уже совсем по-другому.

В Чехии чемпионат уже начался, но "Спарта" пока тоже только набирает игровую форму. Команды находятся примерно в одном физическом состоянии. Оба клуба имеют шансы на успех в первой игре. То, что первый матч проходит на выезде, – это плюс для "Краснодара". До ответной встречи будет две недели, и краснодарцы успеют втянуться в процесс", — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом "Чемпионата" Никитой Кузиным.

Напомним, что матч "Спарта" - "Краснодар" пройдет сегодня и начнется в 23:05.