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Ташуев: «Павлюченко заниматеся индивидуально»

18 февраля 2016, 17:06

Главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты команды перед началом третьего сбора команды.

"В матче с "Црвеной Звездой" Сантана, Кулик, Рабиу и Концедалов получили небольшие травмы. Никаких серьезных повреждений не было, поэтому они все сейчас работают в общей группе. Сегодня вечером в Кисловодске мы проведем первую тренировку. Все футболисты "Кубани" будут работать в общей группе, кроме нападающего Романа Павлюченко, который будет заниматься индивидуально.

Сложно сказать, когда мы увидим на поле Павлюченко. Такие вещи нельзя прогнозировать. Реабилитация – это тяжелый процесс. Неправильно говорить, например, что он восстановится к пятому туру. Как будет готов. так сразу выйдет", — сказал Ташуев.

Напомним, что очередной сбор краснодарского клуба пройдет в Кисловодске.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Павлюченко Роман Ташуев Сергей
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