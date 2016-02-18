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    РФС наказал «Ростов» за долг перед «Рубином»

    РФС вынес свой вердикт в отношении "Ростова", который не выполнил своих обязательств по аренде Сердара Азмуна из "Рубина". Об этом сообщил председатель Палаты по разрешению споров РФС Константин Ляхов .

    "Мы рассмотрели заявление футбольного клуба "Рубин" о применении санкций в отношении футбольного клуба "Ростов" за неисполнение решения палаты. Речь идет о выплате по трансферному контракту футболиста Азмуна.

    В отношении "Ростова" применена санкция в виде штрафа", – сказал Ляхов.

    Напомним, что Азмун перешел в "Ростов" в июле 2015 года.

    Источник: Р-Спорт

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    18.02.2016 15:09
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23

      Popados 20 февраля 2016, 17:13

      Ну откуда очередной долг? Уже ведь всё оплачено!Или нет?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 19 февраля 2016, 10:41

      Давят на Ростов со всех сторон

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      taben 18 февраля 2016, 21:28

      Да эт рубин мстит за двойную обосранку в сезоне. Проигрывать надо уметь, господа обоссыши.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 февраля 2016, 19:58

      Уже не знают как Ростов "расшатать", чтобы чемпионами не стали!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 февраля 2016, 15:13

      Штраф - фигня, очко дороже! (ну, в смысле снятия кровно заработанных, ага).

      -1
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