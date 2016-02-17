Слуцкий: «Есть немалые надежды, что Оланаре заиграет»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал подписание нападающего "Гуанчжоу Фули" Аарона Оланаре.

"Мы давно вели этого игрока, поэтому хорошо его знаем. Последние несколько месяцев он не имел постоянной игровой практики, но нас это не смущает – именно потому, что его возможности неплохо изучены. Тем более Оланаре берется в аренду с правом выкупа, что является оптимальным вариантом для принятия окончательного решения по игроку. Если же еще учесть, что мы остро нуждаемся в форварде, то вопросов вообще не остается.

В принципе у нас есть немалые надежды, что он заиграет, но рассчитывать на это сразу, после нескольких месяцев простоя, было бы наивно. Понятно, что мотивация футболиста – запредельная, но ждать чуда, учитывая его текущее состояние, конечно же, не стоит. А если совсем не пойдет, тогда аренда закончится и он уедет.

На данный момент Оланаре, конечно, не рассматривается в качестве первого номера в нападении – и состояние игрока еще нужно проверить в боевых условиях, да и времени до старта сезона осталось не так много, чтобы его стопроцентно вписать. Называя вещи своими именами, на сегодня это дублер Мусы. Это человек, который должен быть сильнее Страндберга", – сказал Слуцкий.