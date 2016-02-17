В ближайшее время «Зенит» подпишет Йовановича

"Зенит" близок к подписанию контракта с защитником "Црвены Звезды" Вукашином Йовановичем.

Sportski žurnal сообщает, что сегодня футболист прибудет в Санкт-Петербург для подписания соглашения с "Зенитом", и контракт будет рассчитан на 4,5 года.

По информации источника, российский клуб заплатит за Йовановича два миллиона евро, а еще 500 тысяч "Црвена Звезда" сможет получить в виде бонусов.

Условия личного контракта игрока гарантируют ему заработок в размере как минимум 2,8 миллиона евро. Эта сумма может вырасти в том случае, если Йованович на протяжении сезона сыграет более 50% матчей.