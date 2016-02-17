Фегули требует от «Валенсии» 4 миллиона в год

"Валенсия" пока не может договориться о продлении контракта с алжирским полузащитником Софианом Фегули.

Футболист хочет получать зарплату в размере 4 миллиона евро в год, что сделает его вторым в списке самых высокооплачиваемых футболистов клуба после нападающего Альваро Негредо. Руководство клуба пока не соглашается удовлетворить подобные зарплатные требования футболиста.

Контракт Фегули с "Валенсией" истекает этим летом и он может покинуть клуб на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 26-летний Фегули провел за клуб 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.