Милевский: «Вскоре Шевченко сменит Фоменко и станет главным тренером сборной Украины»

Нападающий "Конкордии" Артем Милевский прокомментировал назначение Андрея Шевченко ассистентом главного тренера Михаила Фоменко.

"Считаю, что именно он вскоре сменит Фоменко и будет следующим главным тренером сборной Украины. Мое будущее в сборной? Постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы в сборной обо мне не забывали. Отдавать голевые передачи, забивать. Увидим, что будет, пока что я не хочу забегать вперед. Лично мне очень нравится сегодняшняя сборная Украины со своим сбалансированным составом. Есть новая генерация молодых футболистов, я с огромным удовольствием наблюдаю за их выступлениями. Очень приятно, что этот коллектив вышел на Евро. За сборную Украины во Франции буду болеть с огромным удовольствием", - цитирует Милевского Vesti-ukr.com.